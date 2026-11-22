Serie A Enilive | 12ª giornata

Sabato 21 novembre 2026, ore 15.00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-LECCE 3-0

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza (78' Pellegrini); Frattesi, Belahyane (83' Rovella), Taylor; Isaksen (78' Cancellieri), Pinamonti (88' Gudmundsson), Noslin (83' Dele-Bashiru).

A disp.: Motta, Renzetti, Lazzari, F. Bordon, Provstgaard, Cataldi, Przyborek, Farcomeni, Serra.

All.: Gattuso.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (86' Fofana), Kaba (59' Ngom), Maleh (74' Monteiro); N'Dri (86' Stulic), Geubbels (59' Esteban), Fatah. All.: Di Francesco.

A disp.: Bleve, Borbei, Dembelé, Ndaba, Gaspar, Berisha, Gandelman, Jean, Gorter, Scott

All.: Di Francesco.

Arbitro: Matteo Marcenaro (sez. Genova); Assistenti: Biffi - Regattieri; IV ufficiale: Collu; V.A.R.: Maggioni; A.V.A.R.: Ghersini

Marcatori: 26' Noslin, 68' Noslin, 90' Frattesi.

Ammoniti: 50' Siebert (LE), Danilo Veiga (LE)

Espulsi: //

SECONDO TEMPO

90'+4' - FINISCE QUI! LA LAZIO VINCE E VIVRA' UN'ALTRA SETTIMANA DA PRIMA IN CLASSIFICA IN SOLITARIA.

90'+4' -Annullato per fuorigioco il poker di Gudmundsson.

90'- Si giocherà fino al 94'.

90' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! E CHE GOL! FRATTESI CON IL PALLONETTO. Cancelleri con un colpo di testamanda in porta Frattesi. Il centrocampista arriva al limite dell'area e con il mancino supera Falcone con un pallonetto elegantissimo.

88' - Gattuso manda in campo Gudmundsson per Pinamonti.

88' - Colpo di testa di Esteban che si spegne fuori dallo specchio difeso da Mandas.

86' - Ultimi due cambi per il Lecce: fuori Coulibaly, dentro Fofana e fuori N'Dri e dentro Stulic.

83' - Altri due cambi per Gattuso: fuori Belahyane e Frattesi, dentro Rovella e Dele-Bashiru.

78' - Doppio cambio per la Lazio: fuori Pedraza e Isaksen, dentro Pellegrini e Cancellieri.

77' - Ammonizione per Danilo Veiga che entra in ritardo su Pedraza.

76' - Miracolo di Falcone sulla girata di testa di Frattesi.

74' - Terzo cambio per Di Francesco: fuori Maleh, dentro Monteiro.

73' -Tiro di Belahyane da fuori: blocca in due tempi Falcone.

68' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ANCORA NOSLIN! Cross dalla destra di Floriani, aggancio in area di Taylor che con il tacco libera Noslin sul secondo palo: l'olandese controlla e supera Falcone.

67' - La Lazio protesta per un mancato rigore. Frattesi viene steso in aea di rigore, ma per Marcerano non c'è nulla.

66' - Fatah cerca il gol della domenica. Su cross di N'Dri il numero 7 del Lecce prova una semi-rovesciata che esce a pochi centimetri dalla traversa.

59' - Doppio cambio per il Lecce: fuori Kaba dentro Ngom, fuori Geubbels dentro Esteban.

55' - Pedraza si libera bene sulla sinistra, crossa in mezzo e Falcone è costretto a smanacciare. Sulla respinta Isaksen sbaglia lo stop.

50' - Ammonito Siebert per un intervento in ritardo su Pinamonti.

49' - Gabriel di testa manda la palla di poco alta sopra la traversa. Lecce pericoloso su calcio d'angolo.

47' - Noslin ci prova su punizione. Palla che termina alta sopra la travera.

46' - Inizia il secondo tempo

PRIMO TEMPO

45'+1' - Duplice fischio allo Stadio Olimpico: termina il primo tempo.

45'+1' - Girata di Frattesi al volo: la sua conclusione viene murata da un difensore del Lecce.

45' - Ci sarà 1' di recpero.

44' - Lazio che continua esser pericolosa a sinistra con Pinamonti che per due volte si è fatto trovare libero, ma senza mai arrivare alla conclusione.

38' -Doppio intervento provvidenziale di Mandas: il portiere greco prima respinge una conclusione da fuori di N'dri, poi salva anche sulla ribattuta di Geubbels. Sul terzo rimpallo arriva il tiro al volo ancora di N'dri che termina alto.

36' - Fatah semina il panico nella difesa della Lazio: decisivo l'intervento di Pedraza che gli toglie dai piedi la sfera appena prima del tiro.

29' - Mandas manda Noslin in profondità, l'olandese cerca il cross in mezzo di prima ma non trova Isaksen appostato sul secondo per l'anticipo di Gabriel.

26' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! NOSLIN! Isaksen attacca sulla sinistra, sposta palla sul destro e lascia partire un cross che Noslin di testa devia in porta. Lazio in vantaggio nel momento di maggiore difficoltà per i biancocelesti.

20' - Lazio in difficoltà nell'uscita dal basso. La squadra di Gattuso sta soffrendo la pressione del Lecce.

14' - Fatah spaventa la Lazio. Il numero 7 del Lecce punta Floriani, si porta palla sul destro e calcia senza trovare la porta da posizione laterale.

11' - Leite vicino al vantaggio. Il difensore portoghese cerca la giratacon il mancino al volo, ma il suo tiro viene bloccato in due tempi da Falcone.

10' - Pedraza lanciato a sinistra si presenta in area di rigore ma cerca un dribbling di troppo e trova la chiusura del difensore in corner.

9' - Lazio ancora pericolosa a sinistra. Questa volta è Pinamonti che con il mancino crossa, ma Siebert mura in calcio d'angolo e salva il Lecce.

6' - La Lazio si affaccia dalle parti di Falcone per la prima volta. Pinamonti gestisce bene il pallone, Noslin riparte sulla sinistra ma il suo cross viene murato e la palla carambola in rimessa dal fondo.

2' - Ottima uscita di Mandas su un cross di Gallo deviato in maniera pericolosa da Floriani.

1'- Inizia la partita!

AGGIORNAMENTO 14.45 - Termina il riscaldamento. A breve il fischio d'inizio.

AGGIORNAMENTO 14.40 - Prima del fischio d'inizio ha parlato Gennaro Gattuso ai microfoni di DAZN. (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

AGGIORNAMENTO 14.20 - Le squadre sono scese in campo per il riscaldamento. Nel pre-partita Gattuso è stato premiato come allenatore del mese di ottobre.

Buonasera amiche e amici de lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo e benvenuti nella diretta scritta di Lazio-Lecce, partita valida per la dodicesima giornata di Serie A e in programma alle ore 15.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Al rientro dalla sosta per le nazionali la Lazio di Gennaro Gattuso si metteràa caccia dei tre punti per difendere il primo posto in classifica e mantenere l'imbattivbilità che dura da ben 11 partite (9 vittorie e 2 pareggi). Per la sifida contro i salentini il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno di giocatori come Zaccagni, Tavares e Sutalo, ma ritroverà Albert Gudmundsson, assente dalla sosta di settembre.

Pubblicato il 21/11