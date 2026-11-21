Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Anche negli Stati Uniti si parla della Lazio. Nella trasmissione CBS Sports Golazo - la stessa che parlò della protesta dei tifosi biancocelesti contro Lotito - si è elogiato l'avvio di campionato della squadra di Gattuso, prima in classifica dopo le prime 11 giornate. Ecco le parole del presentatore:

"Quello che stanno facendo sfida qualsiasi logica. In casa non ci sono tifosi, e loro vincono, esultano per i gol, giocano un meraviglioso calcio senza avere campioni di grido. Se vedi il loro ultimo calciomercato, non è stato affatto buono: hanno perso Gila, l'hanno sostituito con Sutalo. Senza coppe europee, il loro focus è solamente sulla Serie A. Sono veramente sorpreso, anche perché sono usciti dalla Coppa Italia perdendo contro il Mantova".

"What they're doing almost defies any logic." @Bonetti discusses whether Lazio are realistic contenders for the Scudetto https://t.co/n1sZvNjsAL — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) November 20, 2026