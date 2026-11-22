Voglia di staccare la spina tra piste innevate e cielo d'alta quota? A soli 120km da Roma, il Club Esse Magnola di Ovindoli ti aspetta...

Per sciare e goderti la montagna d’inverno non serve per forza affrontare lunghi viaggi fino sulle Alpi. Da Roma a Ovindoli, in Abruzzo, c’è appena un’ora e mezza di strada: abbastanza vicino per organizzare una fuga nel weekend tra una partita e l’altra, abbastanza in quota per vivere una vera settimana bianca con tutta la famiglia o con gli amici di curva.

E per i tifosi della Lazio c’è un motivo in più per partire subito: uno sconto esclusivo del 10% dedicato alla nostra community biancoceleste tramite il codice coupon ESSEFAN. VISITA IL SITO E PRENOTA ORA

Club Esse: la tua vacanza è anche sulla neve!

Club Esse gestisce 15 strutture, tra hotel, resort e villaggi nelle destinazioni più amate d'Italia: Sardegna, Calabria, Puglia, Lazio, Valle d’Aosta e Abruzzo. La formula vincente è quella del villaggio con tutto organizzato: ristorazione curata, animazione serale, miniclub per i bambini e servizi inclusi nel soggiorno per una vacanza senza pensieri.

Il marchio è noto per le vacanze al mare, ma la vacanza è bella anche d’inverno ad alta quota. Le strutture Club Esse sulla neve sono il Club Esse Magnola, a Ovindoli (Abruzzo), e il Club Esse Pila 2000, in Valle d’Aosta.

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Club Esse Magnola: cosa c’è e cosa cambia per chi parte da Roma

L’hotel, situato a 1.375 metri di quota nella splendida cornice del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, è un indirizzo storico e già molto conosciuto da chi scia in Abruzzo. Oggi entra ufficialmente nel circuito Club Esse con un pacchetto di servizi completo, pensato su misura per chi sale in montagna da Roma e dal Lazio.

Ecco i numeri e i punti di forza della struttura:

️ Impianti: a 1 km dall’hotel, con comodissima fermata dello skibus a soli 10 metri dall'ingresso.

Piste: 35 km di discese, 21 tracciati per ogni livello (7 blu, 7 rossi, 7 neri), 11 impianti di risalita e uno snowpark a 1.900 metri; per gli amanti dello sci di fondo, anelli dedicati verso Rocca di Mezzo.

️ Attrezzatura: deposito sci e scarponi direttamente in hotel, oltre a tariffe agevolate per noleggio attrezzatura e scuola di sci.

🛏️ Camere: 77 camere distribuite su cinque piani con ascensore, molte delle quali dotate di balcone panoramico.

️ Ristorante: servizio a buffet con piatti della tradizione abruzzese e cucina nazionale; acqua, vino della casa e birra inclusi ai pasti.

‍‍ Famiglie: Hero Camp dedicato ai bambini da 3 a 13 anni e animazione serale coinvolgente per tutta la famiglia.

🚗 Comodità: connessione wi-fi gratuita e parcheggio gratuito in struttura.

Lo sconto del 10% riservato solo ai tifosi biancocelesti VISITA IL SITO E PRENOTA ORA

Per chi legge questo canale dedicato alla fede biancoceleste c’è un’offerta speciale: il 10% di sconto sui soggiorni al Club Esse Magnola. Si tratta di una tariffa agevolata riservata alla nostra community, non disponibile sui canali ufficiali standard, che si ottiene esclusivamente utilizzando il codice dedicato.

Come funziona in 3 semplici passi:

1. Visita la pagina ufficiale del Club Esse Magnola tramite il pulsante qui sotto per scoprire camere, servizi e periodi.

2. Chiama il centro prenotazioni al numero 06 45439344 (lo stesso indicato sulla pagina di Club Esse Magnola) e scegli le tue date.

3. Comunica all’operatore il codice coupon ESSEFAN: lo sconto del 10% verrà applicato immediatamente sul tuo soggiorno!