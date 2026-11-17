TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio, sulla base di quanto comunicato dalla Lega Serie A, ha emesso una nota ufficiale per rendere note le modalità di acquisto dei tagliandi per la finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio in programma a Milano il prossimo 22 dicembre. Di seguito tutti i dettagli:

"A seguito del comunicato ufficiale della Lega Serie A, la S.S. Lazio rende note le modalità di acquisto dei tagliandi per la EA Sports FC Supercup 2026/2027 Inter-Lazio, in programma martedì 22 dicembre 202 ore 21.00 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano.

MODALITÀ DI VENDITA:

I biglietti per la EA Sports FC Supercup saranno disponibili esclusivamente in formato digitale su smartphone con Qr code e acquistabili anche tramite Bancomat Pay, ampliando così le modalità di pagamento a disposizione dei tifosi (compatibile con i principali sistemi operativi, inclusi iOS e Android).

I titoli di accesso saranno posti in vendita esclusivamente in modalità digitale, acquistabili solo on line su vivaticket.com a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 18 novembre 2026 secondo le indicazioni che seguono (N.B. Gli acquirenti dovranno registrarsi sul sito Vivaticket prima di procedere all’acquisto):

FASI DI VENDITA:

PRELAZIONE ABBONATI

A ) Dalle ore 10.00 del 18 novembre, fino alle ore 23.59 del 22 novembre 2026 la vendita sarà riservata a:

- Gli abbonati alla stagione 2026-27 che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino tutti abbonati alla stagione 2026-27. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon:

Per gli abbonati in possesso dela card Millenovecento

il numero della tessera 032000000000, “ - “, e seguito dalla data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio: 032000000000-GGMMAAAA).

Per gli abbonati in possesso della Eagle Card

il codice della tessera EAG000000000, “ - “, seguito dalla data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio EAG000000000-GGMMAAAA).

B) Dalle ore 12.00 del 23 novembre, fino alle ore 23.59 del 26 novembre 2026 vendita riservata a:

- Gli abbonati alla stagione 2025-26 che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino tutti abbonati alla stagione 2025-26. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon:

Per gli abbonati in possesso della card Millenovecento

il numero della tessera 032000000000, “ - “, e seguito dalla data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio: 032000000000-GGMMAAAA).

Per gli abbonati in possesso della Eagle Card

il codice della tessera EAG000000000, “ - “, seguito dalla data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio EAG000000000-GGMMAAAA).

.PRELAZIONE POSSESSORI DI FIDELITY CARD LAZIO

Dalle ore 12.00 del 27 novembre, fino alle ore 23.59 del 1° dicembre 2026 si aggiungono alla vendita riservata anche:

- I possessori di Fidelity Card Eagle e 1900, sottoscritte entro il 19 novembre 2026, che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino tutti in possesso delle card. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon:

Per i possessori che hanno la card Millenovecento

il numero della tessera 032000000000, “ - “, e seguito dalla data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio: 032000000000-GGMMAAAA).

o per i possessori che hanno la Eagle Card

il codice della tessera EAG000000000, “ - “, seguito dalla data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio EAG000000000-GGMMAAAA).

FASE DI VENDITA “LIBERA” DEI BIGLIETTI RESIDUI

Dalle ore 12:00 del 2 dicembre – eventuale inizio della fase di vendita ‘libera’ dei biglietti residui, riservata a chi acquista tramite Bancomat Pay.

Dalle ore 12:00 del 3 dicembre la vendita sarà abilitata a tutti i sistemi di pagamento.

TITOLI DI ACCESSO TIFOSI DIVERSAMENTE ABILI

Dalle ore 12.00 del 9 dicembre 2026 fino ad esaurimento posti i tifosi diversamente abili con certificato di invalidità al 100% e che necessitano di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità) potranno richiedere i biglietti loro riservati a pagamento.

L’accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne.

I sostenitori della Lazio potranno prenotare i tagliandi di ingresso esclusivamente presso uno dei Lazio Style 1900 (escluso Parco Leonardo) con le stesse modalità previste per le gare di Serie A Enilive, fino ad un massimo di 244 posti disponibili (42 disabili in carrozzina + 42 accompagnatori e 80 disabili deambulanti e 80 accompagnatori – 1 per ogni disabile) in Tribuna Arancio lato settore blu.

Successivamente verrà inviato ai tifosi il link per procedere al pagamento e un permesso parcheggio invalidi.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a info.biglietteria@sslazio.it".