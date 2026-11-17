RASSEGNA STAMPA - Nel corso dell’intervista sulle colonne de Il Foglio Alessandro Onorato, assessore a Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, ha parlato anche del tema Flaminio in relazione al progetto della Lazio. Di seguito le sue parole.

"Su questo non ci sono colori politici, né sportivi: faccio quello che mi spetta da assessore. Posso però senz'altro dire che il progetto è molto avanzato e, a differenza di quanto detto da tanti, è un progetto serio".

"Si è conclusa la prima conferenza dei servizi, con alcuni rilievi della Sovrintendenza statale, ai quali la Lazio ha risposto. Adesso stiamo aspettando che risponda a sua volta il ministero per poter completare l'iter. Se nei prossimi giorni la Sovrintendenza risponde e la Lazio adegua il progetto e il piano economico-finanziario, noi entro Natale possiamo chiudere l'iter per arrivare alla dichiarazione di interesse pubblico".