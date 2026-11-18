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Nel consueto intervento ai microfoni di Radiosei il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone si è epsresso non solo sul mercato ma anche sulla possibile formazione che scenderà in campo contro il Lecce: "Ancora è prematuro parlare delle prossime sessioni di mercato. I documenti non sono ancora stati consegnati, c’è tempo fino a fine novembre. Se in questi documenti la società riuscirà a far quadrare i conti è chiaro che la decisione sarà ‘saldo zero’ e non ‘mercato bloccato’, ma c’è pessimismo su questa situazione. Vediamo quindi se nel frattempo la società riuscirà a sistemare i conti e a cambiare la situazione in saldo zero, che sarebbe importante anche a livello di immagine. Il patto tra Gattuso e la società è che non gli verrà venduta a gennaio l’ossatura importante, i giocatori più utilizzati".

"Frattesi si sta allenando in gruppo, notizia confortante. A questo punto giocherà dall’inizio. La formazione quindi è fatta. L’unico dubbio è Provstgaard-Doekhi, dipenderà dal danese, se tornerà affaticato dalla Nazionale. La cosa positiva è che per la panchina hai recuperato giocatori importanti come Rovella, Cataldi e, soprattutto, Gudmundsson che potrà essere una risorsa importante".

"Pellegrini? La scelta è più legata ad una prospettiva societaria visto che a Pedraza è stato fatto un contratto di quattro anni, Pellegrini è in scadenza e ha una serie di bonus che scattano con le presenze; è vero che Gattuso non si fa condizionare, ma in qualcosa deve anche assecondare le scelte societarie. Considerando tutto, il titolare ora è Pedraza ma Gattuso stima molto Pellegrini e si battuto con la società per farlo reintegrare. Nessuno ci assicura che Pedraza ha i 90′ quindi Pellegrini potrebbe subentrare già col Lecce”.

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