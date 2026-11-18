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Sarà il Lecce il prossimo avversario della Lazio al ritorno dalla pausa per le Nazionali, nel match in programma sabato 21 novembre alle 15.00. Sulla sfida ecco le parole di Massimo Piscedda ai microfoni di Radiosei: “Il Lecce l’ho visto giocare poco, ma fuori casa si sono sempre comportati bene. I pericoli la Lazio se li può creare da sola, ma con Gattuso non credo questo accadrà, visto il suo trascorso importante anche da giocatore. Parlerà bene con la squadra. Ad ogni modo, ti ripresenti dopo la sosta e devi continuare quello che hai fatto fino ad ora, che è stato importante".

"Tra Tavares e Sutalo, nelle sfide in casa perdi di più con il portoghese perché attacchi; crea delle situazioni che solo lui sa creare".

"Lazzari è un ’93, ha giocato pochissimo, secondo me avrebbe potuto fare una carriera diversa, magari da titolare in una squadra di medio-bassa classifica. Visto il rinnovo di Floriani, si deve puntare sul giovane. In una partita importante? Non farei giocare il più esperto, se credi nel giovane sono quelle le gare che lo fanno crescere”.

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