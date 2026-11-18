TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

A Radio Radio è andato in scena il “gioco della firma” riguardo al calendario della Lazio: accettereste tre vittorie nelle prossime tre partite, sapendo però di perdere il derby? A questa domanda ha risposto l'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi, che sarebbe contento di lasciare i tre punti alla Roma facendo en-plein nelle successive tre giornate di campionato. Di seguito la sua spiegazione: “9 punti in queste 3 partite e poi perdi il derby, firmi? Io sì, io sì, io firmo. […] Ma io ci sto, perché secondo me la Lazio è ancora in testa“.