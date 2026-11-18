Lazio, Orsi sicuro: "Firmo per perdere il derby! Ecco perché"
18.11.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Gaetano
A Radio Radio è andato in scena il “gioco della firma” riguardo al calendario della Lazio: accettereste tre vittorie nelle prossime tre partite, sapendo però di perdere il derby? A questa domanda ha risposto l'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi, che sarebbe contento di lasciare i tre punti alla Roma facendo en-plein nelle successive tre giornate di campionato. Di seguito la sua spiegazione: “9 punti in queste 3 partite e poi perdi il derby, firmi? Io sì, io sì, io firmo. […] Ma io ci sto, perché secondo me la Lazio è ancora in testa“.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.