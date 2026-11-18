TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

"Matteo compra la Lazio!". Questo è quanto è stato scritto a Renzi su Instagram, attraverso un box di domande sul suo profilo social. Con un video, il politico ha risposto al tifoso biancoceleste, chiudendo però alla possibilità di chiudere l'affare con Lotito. Di seguito ciò che ha detto: "Ragazzi, non scherziamo: uno, tifo per la Fiorentina; due, non ho i soldi; e tre, fare un affare con Lotito è praticamente impossibile. Se si sveglia, perché di solito dorme, è pericolosissimo". Di seguito il filmato.