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© foto di Federico De Luca 2024

Sarà Matteo Marcenaro a dirigere la sfida tra Lazio e Lecce, in programma sabato 21 novembre alle ore 15:00 allo stadio Olimpico e valida per la dodicesima giornata di Serie A.

Il fischietto ligure ha già incrociato la squadra biancoceleste in 5 occasioni con il bilancio che sorride alla Lazio, che ha infatti ottenuto 2 successi, 2 pareggi e 1 sconfitta con Marcenaro. L’ultimo incrocio risale al pari interno con il Milan per 2-2 del 12 settembre 2026.

Sono 5 anche i precedenti per il fischietto ligure con il Lecce. Il bilancio finora parla di 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta. L’ultimo incrocio risale al pari esterno con il Cagliari per 1-1 del 5 maggio 2024. Finora in carriera Marcenaro non ha mai diretto una sfida tra la Lazio e i salentini.