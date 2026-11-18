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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Mattei, nel corso del suo consueto intervento ai microfoni di Radiosei, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle reali prospettive della Lazio, constatando soprattutto la mancanza di un progetto veramente ambizioso, soffermandosi, inoltre, sull'attuale situazione economica della società. Di seguito le sue parole: "C’era un famoso film, ‘L’arte di arrangiarsi'. Sono convinto che la Lazio andrà avanti in questo modo, cercando di anticipare futuri crediti per sbloccare situazioni di vincoli, ma continuerà a non avere un progetto ambizioso".

"La Lazio dà come garanzia una stagione di altissimo livello che non è ancora sicura di poter fare. E’ come affidarsi, fare una scommessa. E c’è qualcuno che dovrebbe credere in questa prospettiva positiva. Questo non può bastare, chi si arrangia non può coltivare grandi ambizioni. Servono certezze non auspici. Si vive troppo alla giornata, costretto a vendere i giocatori".

"La Lazio per confermare questa squadra dovrà spendere in estate almeno 30 milioni di euro. Senza ricavi dovrà finanziarli con delle uscite. E’ un tipo di politica che non condivido. La Lazio non può fatturare sempre un quarto di quello che fanno le altre, altrimenti sei costretto sempre ad arrangiarti. Spesso le altre hanno fatto peggio? Ma sono otto anni che la Lazio non vince…"