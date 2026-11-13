Lazio-Lecce, i precedenti sorridono e l’Olimpico è un fortino

Si avvicina la dodicesima giornata di Serie A per la Lazio, che sabato 21 novembre alle 15:00 ospiterà allo stadio Olimpico il Lecce di Di Francesco per cercare di confermare la testa della classifica dopo aver chiuso da imbattuta le prime undici gare del campionato.

Sorride alla squadra biancoceleste il bilancio dei precedenti: in 49 gare andate in scena la Lazio ha portato a casa 23 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte. Distanza che diventa ancora più ampia però guardando solo il bilancio in casa contro il Lecce: in 25 match sono arrivate 15 vittorie biancocelesti, 8 pareggi e 2 sconfitte.

L’ultimo precedente risale al pari esterno per 0-0 del 24 gennaio 2026. Più in generale la Lazio ha un bilancio negativo nelle ultime uscite contro il Lecce: dal 2020 in poi tre vittorie, due pareggi e quattro ko.