Lazio, Lotito punta allo scudetto? Il suo commento - VIDEO

06.11.2026 20:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Lotito punta allo scudetto? Il suo commento - VIDEO
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Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha preso parte alla la presentazione di QN Media nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Insieme a lui anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, oltre alla premier, il presidente del Senato, leader di maggioranza e opposizione ed esponenti di primo piano dell’impresa e del giornalismo.

Nel video pubblicato su Instagram dalla pagina 'The Journalai', a Lotito è stato chiesto della cavalcata della Lazio di Gattuso, prima in classifica dopo dieci giornate di campionato. “Ci puntiamo a questo scudetto presidente?”, la domanda. “No no, non parliamo di queste cose”, ha risposto il patron biancoceleste allontanandosi. Di seguito il filmato.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.