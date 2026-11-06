Lazio, Lotito punta allo scudetto? Il suo commento - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha preso parte alla la presentazione di QN Media nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Insieme a lui anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, oltre alla premier, il presidente del Senato, leader di maggioranza e opposizione ed esponenti di primo piano dell’impresa e del giornalismo.

Nel video pubblicato su Instagram dalla pagina 'The Journalai', a Lotito è stato chiesto della cavalcata della Lazio di Gattuso, prima in classifica dopo dieci giornate di campionato. “Ci puntiamo a questo scudetto presidente?”, la domanda. “No no, non parliamo di queste cose”, ha risposto il patron biancoceleste allontanandosi. Di seguito il filmato.