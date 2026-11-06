Liverani: “Opportunità Lazio, Napoli da aggredire. E senza Zaccagni…”

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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Fabio Liverani. L’ex calciatore della Lazio ha presentato così la gara di domenica contro il Napoli: “Quando una squadra ha una situazione tesa, preoccupante, è difficile da decifrare. Per me il Napoli ad inizio stagione era una delle rose migliori nella sua completezza, è vero che fin dal ritiro non hanno avuto tutti a disposizione ma ora i problemi vanno oltre l’infermeria. Nella difficoltà si vede un gruppo spaccato, o almeno questo ciò che ci arriva”.

“La Lazio deve aggredire una squadra in difficoltà, ferita, con problemi fisici e tattici. Il Napoli, con gli stessi da inizio campionato, verso il 60′ va in difficoltà. A tutto questo aggiungiamo la Lazio che sta bene, ha entusiasmo, magari ha sofferto un po’ col Cagliari ma ha messo in campo maturità, stando attenta e non concedendo per poi chiudere la partita alla prima vera occasione. Questa è un’opportunità per la Lazio, credo non sia facile ritrovare il Napoli così”.

“Quella di Zaccagni è un’assenza importante e forse con Gudmundsson fuori, che poi sarebbe un adattato per me, non c’è un vero e proprio sostituto. Io sarei, e credo anche Gattuso per come lo conosco, per il cambiare il meno possibile per non togliere troppe certezze. Lì ci metterei o Noslin con Pinamonti centrale o Cancellieri; probabilmente per un piano tattico che mi permette di cambiare andrei con Cancellieri titolare”.