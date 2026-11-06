Serie A, De Siervo esalta Gattuso: "Che impatto! Lazio squadra moderna"

06.11.2026 12:17 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Serie A, De Siervo esalta Gattuso: "Che impatto! Lazio squadra moderna"
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L’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo ha commentato il premio di 'Philadelphia Coach Of The Month' di ottobre all'allenatore della Lazio Gennaro Gattuso. Di seguito le sue parole.

“Il primato solitario in classifica con il record di punti dopo 10 giornate nella storia della Lazio raccontano l’impatto di Rino Gattuso sulla panchina biancoceleste. Gattuso ha costruito una squadra moderna dotata di organizzazione, intensità, e soprattutto capace di segnare con dodici giocatori diversi e di difendere con la mentalità di chi non vuole concedere nulla. Al di là del valore sportivo, va riconosciuto al tecnico calabrese il grande merito di aver trasmesso ai suoi ragazzi il proprio spirito combattivo, plasmando un gruppo unito che ha sa adattarsi al meglio ai vari momenti delle partite”.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.