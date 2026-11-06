Serie A, De Siervo esalta Gattuso: "Che impatto! Lazio squadra moderna"

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L’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo ha commentato il premio di 'Philadelphia Coach Of The Month' di ottobre all'allenatore della Lazio Gennaro Gattuso. Di seguito le sue parole.

“Il primato solitario in classifica con il record di punti dopo 10 giornate nella storia della Lazio raccontano l’impatto di Rino Gattuso sulla panchina biancoceleste. Gattuso ha costruito una squadra moderna dotata di organizzazione, intensità, e soprattutto capace di segnare con dodici giocatori diversi e di difendere con la mentalità di chi non vuole concedere nulla. Al di là del valore sportivo, va riconosciuto al tecnico calabrese il grande merito di aver trasmesso ai suoi ragazzi il proprio spirito combattivo, plasmando un gruppo unito che ha sa adattarsi al meglio ai vari momenti delle partite”.