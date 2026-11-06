Lazio, Gattuso è l'allenatore del mese di ottobre della Serie A - FOTO

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Il giusto riconoscimento dopo un inizio praticamente perfetto. Gennaro Gattuso è l'allenatore del mese di ottobre della Serie A, con cinque vittorie in cinque partite giocate. E dopo dieci giornate di campionato, la Lazio ora è prima da sola in classifica, tre punti sopra l'Inter di Chivu. Di seguito l'annuncio: "Il premio Philadelphia Coach Of The Month di ottobre è stato assegnato all’allenatore della Lazio Gennaro Gattuso. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Lazio-Lecce, in programma sabato 21 novembre alle ore 15.00 allo stadio “Olimpico” di Roma.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 6ª alla 9ª della Serie A Enilive 2025/2026. Il premio sarà consegnato all’allenatore della Lazio nel pre-partita di Lazio-Lecce".