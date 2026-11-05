ESCLUSIVA - Sanà Fernandes: "Lazio, sarai sempre casa. Ora la Juve Stabia..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Cresciuto nella Lazio, ora in Serie B per dimostrare tutto il suo valore. È la storia di Sanà Fernandes, passato quest'estate in prestito (con diritto di riscatto e controriscatto) alla Juve Stabia. A settembre ha rimesso piede a Formello da avversario, segnando un gol in amichevole proprio contro Gattuso con cui ha svolto parte del ritiro. L'esterno classe 2006 è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per parlare della stagione attuale e del suo futuro, senza mai dimenticare i colori biancocelesti. Di seguito l'intervista.

Da cosa nasce la scelta di andare a giocare in Serie B?

"Avevo bisogno di un progetto che mi permettesse di giocare con continuità. Un campionato tosto e formativo come la Serie B mi è sembrata la scelta migliore da fare. Sapevo che Castellammare era la piazza ideale per crescere e dimostrare il mio valore".

Com'è iniziata la stagione?

"Qui c'è grande entusiasmo. Ho trovato una squadra molto unita e uno spogliatoio sano che mi ha accolto benissimo. La spinta dei nostri tifosi poi è incredibile: si vive di calcio e ti trasmettono una carica pazzesca".

Com’è stato tornare a Formello da avversario quest’estate?

"Formello è casa, lì ho legami fortissimi. È stato davvero emozionante tornare e giocare contro di loro in amichevole. Sono felicissimo per i ragazzi e per come sta andando la Lazio, vederli esprimersi a questi livelli conferma il loro valore".

Floriani, suo ex compagno in Primavera, si sta imponendo in prima squadra. Spera un giorno di fare il suo stesso percorso?

"Sono felicissimo per lui, finalmente sta dimostrando quello che è sempre stato e tutte le qualità che gli appartengono. La mia speranza e la mia volontà è sicuramente fare il suo stesso percorso".

Il suo rapporto con Gattuso?

"Mi sono allenato con lui quest'estate. È una persona stupenda, sia a livello personale che lavorativo. Ho sempre creduto che la stagione della Lazio potesse essere così positiva".

Dove può arrivare la Juve Stabia quest'anno?

"Come squadra pensiamo prima di tutto a salvarci, ma con l'entusiasmo che abbiamo non ci poniamo limiti".

E i suoi obiettivi personali?

"Voglio trovare continuità e incidere di più con gol e assist".

Un sogno per il futuro?

"Innanzitutto finire questa stagione nel migliore dei modi. Poi si vedrà: lavoro ogni giorno per farmi trovare pronto e per quello che arriverà".

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