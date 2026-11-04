Lazio, ora è ufficiale: trasferta chiusa a Napoli per i residenti nella Regione
La S.S. Lazio, in conformità alle informazioni ricevute dal Napoli Calcio, informa i tifosi biancocelesti che, in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti, i tagliandi del settore ospiti per la gara di campionato EniLive Napoli-Lazio, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Maradona di Napoli, verranno messi in vendita secondo le seguenti modalità:
• Prezzo Tagliando € 40,00
• Modalità di vendita solo on-line: Circuito TicketOne.
• Inizio Vendite: 04.11.2026 ore 14.00
• Chiusura Vendite: 07.11.2026 ore 19.00
• SOLO WEB: divieto di vendita ai residenti nella regione Lazio, anche se fidelizzati. Per i residenti nelle altre regioni, solo possessori di fidelity card Lazio 1900, con emissione del titolo in modalità passbook.
• Incedibilità del titolo.
• Ingresso: Gate 26.
· Capienza Settore: posti 2.482 denominato Settore Ospiti Superiore.
Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.