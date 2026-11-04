Lazio, ora è ufficiale: trasferta chiusa a Napoli per i residenti nella Regione

04.11.2026 10:04 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Fonte: www.sslazio.it
Lazio, ora è ufficiale: trasferta chiusa a Napoli per i residenti nella Regione
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La S.S. Lazio, in conformità alle informazioni ricevute dal Napoli Calcio, informa i tifosi biancocelesti che, in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti, i tagliandi del settore ospiti per la gara di campionato EniLive Napoli-Lazio, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Maradona di Napoli, verranno messi in vendita secondo le seguenti modalità:

• Prezzo Tagliando € 40,00 

• Modalità di vendita solo on-line: Circuito TicketOne. 

• Inizio Vendite: 04.11.2026 ore 14.00         

 • Chiusura Vendite: 07.11.2026 ore 19.00   

SOLO WEB: divieto di vendita ai residenti nella regione Lazio, anche se fidelizzati. Per i residenti nelle altre regioni, solo possessori di fidelity card Lazio 1900, con emissione del titolo in modalità passbook.

• Incedibilità del titolo.

• Ingresso: Gate 26. 

· Capienza Settore: posti 2.482 denominato Settore Ospiti Superiore.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.