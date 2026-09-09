PRIMAVERA - La classifica marcatori: due giocatori della Lazio sul podio

Il campionato Primavera 1 è entrato nel vivo. Le squadre si stanno dando e si daranno battaglia per raggiungere i propri obiettivi. Tra questi anche la crescita e la valorizzazione dei propri calciatori con la speranza di poterli lanciare nel calcio dei grandi. A tal riguardo, ecco di seguito la classifica marcatori completa del campionato Primavera 1, l'elenco dei giocatori che si sono messi in mostra a suon di reti. In grassetto sono evidenziati i giocatori della Lazio che hanno trovato uno o più gol in stagione.

4 GOL: Sugamele (Cagliari)

3 GOL: Carrara (Inter), Montano (Lazio), Avramescu (Parma).

2 GOL: Lo Monaco (Bologna), Toroc (Bologna), Tonti (Cesena), Meznar (Empoli), Orlandi An. (Empoli), Croci (Fiorentina), Jallow (Fiorentina), El Mahboubi (Inter), Serra (Lazio), Esposito (Lecce), Ferraris (Lecce), Tartaglia (Milan).

1 GOL: Riboldi (Albinoleffe), Rinaldi (Albinoleffe), Ciapini (Atalanta), Cojocariu (Atalanta), Colombo (Atalanta), Leandri (Atalanta), Mouisse (Atalanta), Badori (Bologna), Baldini (Bologna), Krasniqi (Bologna), Negri (Bologna), Piro (Cagliari), Amadori (Cesena), Bartoli (Cesena), Frisoni (Cesena), Bonsignori (Como), Grilli (Como), Soumah (Como), Tigano (Como), Bruno (Empoli), Mureddu (Empoli), Bellone (Genoa), Galvano (Genoa), Ndao (Genoa), Vaz (Genoa), Peletti (Inter), Precupanu (Juventus), Sosna (Juventus), Battisti (Lazio), Eone (Lazio), Pernaselci (Lazio), Di Pasquale (Lecce), Vitale (Lecce), Cullotta (Milan), Dotta (Milan), Nolli (Milan), Zanaga (Milan), Fogliaro (Monza), Scaramelli (Monza), Scifo (Monza), Zanni (Monza), Alinovi (Parma), Balduzzi (Parma), Schreiber (Parma), Semedo (Parma), Arena (Roma), Cama (Roma), Di Nunzio (Roma), Morucci (Roma), Paul (Roma), Teixeira Falcetta (Roma), Terlizzi (Roma), Cornescu (Sassuolo), Daldum (Sassuolo), Befani (Torino), Conzato (Torino), Ferraris (Torino), Flies (Torino), Tonica (Torino), Bisoffi (Hellas Verona).