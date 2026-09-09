Caso Malagò, procura Coni respinge archiviazione: cosa rischia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Non finiscono i problemi per il presidente della Figc Giovanni Malagò. Il procuratore generale dello Sport del Coni, Ugo Taucer, ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dal procuratore federale Chiné sul caso del mancato tesseramento del numero uno federale al momento della presentazione della candidatura.

La vicenda, sollevata dal ricorso dell’ex calciatore e avvocato Renato Miele, ruota intorno a un vizio di forma, perché secondo l’articolo 29 dello statuto Figc "possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura".

La Procura federale aveva provato a difendere Malagò sostenendo la tesi secondo la quale il tesseramento non fosse di per sé un requisito obbligatorio. Taucer ha bocciato questa lettura e ha ordinato l’integrazione dell’istruttoria, investendo il Coni di Luciano Buonfiglio, successore proprio di Malagò. Il caso sarà analizzato nella giunta del 15 settembre.

Cosa rischia il presidente federale? In caso di condanna (al momento comunque difficile) scatterebbe la decadenza e l’annullamento di tutti gli atti firmati, aprendo così la strada a una battaglia legale tra Collegio di Garanzia, Tar e Consiglio di Stato.