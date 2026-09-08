Piantanida sicuro: "La Lazio può dar fastidio fino al quinto posto"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il giornalista Mediaset Franco Piantanida ha commentato il successo della Lazio contro l’Udinese: “La Lazio ad ora è da dieci. Arrivava con un mercato insufficiente, con poco entusiasmo e dopo una sconfitta in Coppa Italia contro il Mantova. Il bello del calcio però è che ora invece splende il sole sulla Lazio”.

“Penso che potrà fare un buon campionato, anche per dar fastidio fino al quinto posto. Questo perché non solo i biancocelesti hanno vinto tre partite, ma anche perché per Milan, Juventus e per le altre sarà difficile insidiare Inter, Napoli, Roma e Como. Nel gruppo dal quinto posto in giù può succedere di tutto”.

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