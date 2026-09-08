Lazio, Taylor al settimo cielo dopo la vittoria a Udine: "Avantiiii" - FOTO

Un'altra partita commovente da parte di Kenneth Taylor. Fondamentale il suo lavoro a centrocampo per la Lazio di Gattuso, che ha vinto le prime tre partite di campionato battendo anche l'Udinese dopo il Bologna e il Genoa. L'olandese ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti della gara in Friuli esultando per il terzo successo consecutivo: "Avantiiiiiiiiii", ha scritto. Di seguito il post.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03