Marino non ha dubbi: "La Lazio è la squadra che ha sorpreso di più"
08.09.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Serra
Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Pasquale Marino ha parlato dell'inizio di stagione in Serie A proiettandosi anche verso i primi impegni delle italiane di Champions League. In particolare si è espresso sul percorso della Lazio di Gattuso, che ha vinto le prime tre partite di campionato e ora è a nove punti a pari merito con Inter e Roma. Di seguito le sue parole: "La Lazio? È la squadra che ha sorpreso di più".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.