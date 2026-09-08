Marino non ha dubbi: "La Lazio è la squadra che ha sorpreso di più"

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Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Pasquale Marino ha parlato dell'inizio di stagione in Serie A proiettandosi anche verso i primi impegni delle italiane di Champions League. In particolare si è espresso sul percorso della Lazio di Gattuso, che ha vinto le prime tre partite di campionato e ora è a nove punti a pari merito con Inter e Roma. Di seguito le sue parole: "La Lazio? È la squadra che ha sorpreso di più".