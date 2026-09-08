Udinese - Lazio, Pinamonti rimandato: le sue pagelle dei quotidiani
08.09.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Una delle poche note negative della serata di Udine. Non ha lasciato il segno Andrea Pinamonti, al suo debutto da titolare con la maglia della Lazio. Partita complicata in Friuli, tenuto sotto scacco dai difensori di Runjaic. E anzi, nel secondo tempo è anche costretto a uscire per un problema alla caviglia. Giornata sfortunata: di seguito le sue pagelle dei quotidiani.
IL CORRIERE DELLO SPORT - 5,5;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - 5;
TUTTOSPORT - 5;
IL MESSAGGERO - 5;
IL CORRIERE DELLA SERA - 5;
LA REPUBBLICA - 5.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.