Lazio, Dele-Bashiru più vicino al rientro: c'è il Milan nel mirino
08.09.2026 09:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Dele-Bashiru ci prova. Prosegue il suo recupero dopo il problema fisico accusato alla prima giornata di campionato contro il Bologna. Si è fermato subito, all'inizio del secondo tempo. Un infortunio ai flessori, lo stesso di Marusic (che tornerà dopo la sosta) che l'ha costretto a fermarsi immediatamente.
Per il centrocampista, però, il periodo ai box potrebbe essere quasi finito. Come riportato da Il Messaggero, infatti, in questi giorni dovrebbe tornare ad allenarsi insieme al resto dei compagni. E potrebbe anche strappare una convocazione nella prossima giornata di campionato contro il Milan all'Olimpico. Se ce la farà o meno, si capirà solo in settimana, a partire dalla ripresa di mercoledì.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.