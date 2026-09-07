Lazio, Gudmundsson a DAZN: "Oggi non era facile. Io preferisco giocare..."

Albert Gudmundsson è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro l'Udinese, decisa proprio da un suo colpo di testa.

"Dove voglio giocare? Il più possibile in campo! Il mio ruolo preferito è sulla trequarti. Non è facile giocare contro l'Udinese, ma ci siamo presi i tre punti. Sto cercando di adattarmi per aiutare la squadra"