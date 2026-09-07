Udinese-Lazio, Frattesi è il migliore in campo: il premio della Lega

Davide Frattesi è l'MVP della partita tra Udinese e Lazio. Il centrocampista, anche grazie al gol segnato che ha rimesso in partita i biancocelesti pareggiando i conti, è stato premiato dalla Lega di Serie A con il premio di migliore in campo della sfida del Bluenergy Stadium. Si tratta della seconda volta in terza giornata per il classe 1999.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_