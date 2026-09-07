Lazio, Floriani Mussolini a Dazn: "C'è un'aria bella, siamo pronti a..."

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Udinese - Lazio, Romano Floriani Mussolini ha parlato del segreto del gruppo biancoceleste e di questo inizio di stagione che sta vivendo da protagonista sulla fascia destra. Di seguito le sue parole:

"C'è un'aria bella, quando veniamo al campo siamo sorridenti e pronti a dare il massimo, è merito di tutti. Inizio inaspettato, son venuto qua con l'idea di partire dietro Adam, spero rientri presto, ora sono contento di come sta andando e devo solo migliorare".