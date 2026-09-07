Lazio, Gattuso a Dazn: "Il segreto è l'entusiasmo, i numeri non contano"

Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Udinese - Lazio, gara vinta 1-2 in rimonta dai biancocelesti grazie alle reti di Frattesi e Gudmundsson. Di seguito le parole del tecnico:

"Abbiamo fatto una buona partita, potevamo fare meglio per non rimanere in dieci. È da un po' che il regolamento è cambiato sulle perdite di tempo, siamo stati ingenui, ma anche bravi. Complimenti ai ragazzi per la mentalità, non dobbiamo uscire dalla partita. Vittoria sofferta, ma meritata. Loro son fastidiosi, siamo stati bravi. Gudmundsson? 4-3-3, 4-2-3-1... i numeri lasciano il tempo che trovano. Vogliamo andare sui riferimenti, vogliamo fare qualcosa di diveso rispetto al passato. Albert può giocare ovunque, in attacco vogliamo portare più uomini possibili. Frattesi non ce ne aveva più e lo abbiamo messo lì, è arrivato pochi giorni fa, lo abbiamo provato in tutti i ruoli, è dinamico, può farli tutti. Dobbiamo lavorare bene, sennò si rischia di prendere le imbarcate. Il segreto? L'entusiasmo. I ragazzi non mollano. La preparazione è stata dura, abbiamo cambiato tanto, non è stato facile all'inizio. Avremmo fatto le figuracce a fare amichevoli con squadre di livello più alto. Faremo fatica, dovremo lavorare, ma dobbiamo continuare su questa strada".