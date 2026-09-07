MOVIOLA | Udinese - Lazio, Tremolada controlla tra tanti gialli e qualche dubbio
Terza vittoria su tre per la Lazio, che porta a casa altri tre punti nella terza giornata di Serie A contro l’Udinese e Lazio. I biancocelesti ribaltano lo svantaggio e rimangono a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato. Gara senza particolari brividi per Paride Tremolada, alla sua sesta direzione con i biancocelesti. Di seguito gli episodi da moviola.
PRIMO TEMPO
13’ - Dopo quasi un quarto d’ora senza nulla da segnalare arriva subito il primo giallo del match. Se lo prende Piotrowski, che ferma irregolarmente Frattesi al limite dell’area di rigore dell’Udinese. Scelta giusta.
20’ - Rischia Karlstrom su Taylor: il giocatore dell’Udinese alza molto il braccio su Taylor, che finisce a terra vicino all’area friulana. Per Tremolada nessun fallo, non uno scandalo ma non lo sarebbe stato neanche il contrario.
23’ - Altro giallo per l’Udinese, ancora grazie a Frattesi. Miller trattiene il calciatore biancoceleste prima del cerchio di centrocampo, giallo giusto.
25’ - Ingenuo Isaksen che si fa ammonire per proteste dopo la concessione di una rimessa laterale per l’Udinese. Proteste troppo vibranti, Tremolada non ci sta ed estrae il giallo.
29’ - Con qualche minuto di ritardo rispetto al solito, ma arriva il cooling break a Udine.
45’ - La gara scorre a ritmi lenti, rischia più di qualcosa però Karlstrom su Tavares per un evidente pestone. L’ammonizione sarebbe dovuta scattare.
45’ - Concessi quattro minuti di recupero.
45’+3 - Eccolo il giallo per Karlstrom: intervento in netto ritardo su Tavares, questa volta il giallo arriva.
SECONDO TEMPO
49’ - Vantaggio Udinese. Karlstrom triangola con Davis: Provstgaard si perde il primo, Doekhi non tiene il secondo e arriva il gol. Tutto regolare, nulla da rivedere.
67’ - Ammonito anche Bayo per un fallo su Tavares, decisione giusta.
68’ - Continua a rischiare Karlstrom, già ammonito: ferma Tavares in ripartenza, non arriva un secondo giallo che sarebbe comunque stato severo.
70’ - Si infuria - e con ampie ragioni - Taylor: Tremolada fischia un fallo inesistente all’olandese, intervenuto nettamente sul pallone.
75’ - Arriva il pareggio della Lazio con il solito Davide Frattesi. Discesa di Zaccagni e palla dentro su cui si fonda il centrocampista, tutto regolare anche in questo caso.
85’ - Altro giallo, questa volta per Bertola. Ancora una volta nessun dubbio: stoppa l’azione con la mano il calciatore dell’Udinese, ammonizione ineccepibile.
89’ - Passa in vantaggio la Lazio con l’incornata di Gudmundsson. Recupero di Taylor su un errore dell’Udinese, palla a Doekhi che crossa dietro per l’islandese che di testa fa 2-1. Nulla da segnalare dal punto di vista arbitrale.
90’ - Cinque minuti di recupero.