Lazio, Matri: "Questa squadra mi sorprende. Questa vittoria..."

Al termine della partita vinta dalla Lazio contro l'Udinese è intervenuto dallo studio di DAZN Alessandro Matri. L'ex attaccante biancoceleste ha commentato la prova della squadra di Gattuso.

"Sono sorpreso dalla Lazio. Una squadra di grande carattere. Le perdite dell'Udinese hanno pesato, ma la squadra di Gattuso si è confermata di grande qualità. Questa vittoria è meritata. Zaccagni? Sta rendendo meglio dell'anno scorso. Più dell'assist mi è piaciuto lo spunto, poi ha messo il pallone in mezzo forte nella speranza che ci fosse qualcuno". E poi ha aggiunto: "Questo gruppo ha grande feeling. Quando parti con una situazione ambientale del genere e fai tre vittorie il cammino può essere solo in discesa, ma dopo tre giornate non mi esprimo".