IL TABELLINO di Udinese-Lazio 1-2

07.09.2026 23:02 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Udinese-Lazio 1-2

Serie A Enilive | 3ª giornata

Lunedì 7 settembre 2026, ore 20:45

Bluenergy Stadium, Udine

UDINESE-LAZIO 1-2

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah (76' Bertola) Solet (38' Kabasele), Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski (15' Miller), Kamara; Gomez (46' Bayo), Ekkelenkamp; Davis (Zarraga).

A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Chakvetadze, Vinciati, Jovanovic. 

Allenatore: Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi (80' Gudmundsson), Belahyane, Taylor; Isaksen (53' Cancellieri), Pinamonti (53' Noslin), Zaccagni (91' Pedraza). 

A disposizione: Motta, Renzetti, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Bordon, Sutalo, Serra, Farcomeni. 

Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Paride Tremolada  (sez. Monza); Assistenti: Rossi - Monaco;  IV ufficiale: Maresca; V.A.R.: Maggioni; A.V.A.R.: Rutella

Marcatori: 49' Karlstrom (U), 74' Frattesi (L), 89' Gudmundsson (L)

Ammoniti: 13' Piotrowski (U), 23' Miller (U), 25' Isaksen (L), 45'+3' Karlstrom (U), 67' Bayo (U), 84' Bertola (U)

Espulsi: //

Recuperi: 4' pt, 5' st

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.