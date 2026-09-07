IL TABELLINO di Udinese-Lazio 1-2
Serie A Enilive | 3ª giornata
Lunedì 7 settembre 2026, ore 20:45
Bluenergy Stadium, Udine
UDINESE-LAZIO 1-2
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah (76' Bertola) Solet (38' Kabasele), Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski (15' Miller), Kamara; Gomez (46' Bayo), Ekkelenkamp; Davis (Zarraga).
A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Chakvetadze, Vinciati, Jovanovic.
Allenatore: Runjaic.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi (80' Gudmundsson), Belahyane, Taylor; Isaksen (53' Cancellieri), Pinamonti (53' Noslin), Zaccagni (91' Pedraza).
A disposizione: Motta, Renzetti, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Bordon, Sutalo, Serra, Farcomeni.
Allenatore: Gattuso.
Arbitro: Paride Tremolada (sez. Monza); Assistenti: Rossi - Monaco; IV ufficiale: Maresca; V.A.R.: Maggioni; A.V.A.R.: Rutella
Marcatori: 49' Karlstrom (U), 74' Frattesi (L), 89' Gudmundsson (L)
Ammoniti: 13' Piotrowski (U), 23' Miller (U), 25' Isaksen (L), 45'+3' Karlstrom (U), 67' Bayo (U), 84' Bertola (U)
Espulsi: //
Recuperi: 4' pt, 5' st