Udinese, Runjaic esalta la Lazio in conferenza: "Hanno giocatori top!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il risultato maturato contro la Lazio nella terza giornata di Serie A. Ecco le sue parole:

Gli infortuni del primo tempo hanno influito?

"Sono molto deluso per la sconfitta, questo è ovvio. Abbiamo visto due tempi diversi. Nonostante i due infortuni abbiamo fatto bene, non abbiamo l'ampiezza della Lazio. Si è infortunato Solet e non devo spiegare quanto sia importante per noi, anche se Kabasele ha fatto bene. Abbiamo perso anche Piotrowski. Abbiamo usato due slot per i cambi nel primo tempo prendendo decisioni già nell'intervallo. Potevamo tenere un po' meglio il pallone nella ripresa, abbiamo concesso qualche ripartenza di troppo ai biancocelesti. Nuno Tavares è un giocatore che conosciamo da tempo, può correre senza interruzioni. Zaccagni è un giocatore eccezionale, anche Pinamonti è molto forte. Potevamo tenere di più la palla e tenere più bassi i ritmi. Nella seconda frazione di gioco, dopo l'1-1 non abbiamo messo abbastanza pressione sulla Lazio, a cui vanno i complimenti per le tre vittorie. Fossimo stati più scaltri probabilmente potevamo portare a casa un punto. Impareremo dagli errori".



Il cambio di Davis non ha tolto pressione alla Lazio?

"Davis ha giocato tre gare in dieci giorni, ha giocato bene oggi. Aggressivo, sul pezzo, ha dato tanto lavoro ai centrali della Lazio, ma non potevo rischiare troppo. C'era un solo slot, con Abankwah che stava avendo un problemino, Ebosse che sta ritrovando continuità, non potevo rischiare Davis. Dopo la sosta spero torneranno Zaniolo, Zanoli, oggi non c'era neanche Arizala che si è infortunato in Coppa Italia. Oggi abbiamo visto una squadra come la Lazio, che esperienza, grande qualità, Frattesi è un grande giocatore che conosco da tre anni, indipendentemente da che giochi titolare o subentri porta grande qualità. Alla Lazio sta dimostrando le sue qualità e il livello della rosa dell'Inter, se si può permettere di tenere in panchina Frattesi, è altissimo. La Lazio può togliersi grandi soddifsazioni giocando così, avevo detto che non eravamo favoriti, non l'ho detto casualmente".



I ritmi alti possono influire sugli infortuni?

"Non saprei, sicuramente il tempo di gioco sta aumentando, poi ce ne sono di più esperti, che giocano all'estero, che riportano infortuni come al crociato, abbiamo lavoro da fare, abbiamo corso molto in queste gare. Abbiamo dovuto giocare in maniera intensa in queste gare, anche in Coppa. Vi sono ragazzi che poi riescono a giocare 50, 100 gare di A, migliaia di minuti. Karlstrom giocava in Polonia, è in Serie A e gioca comunque sempre. Miller giocava molto nel Motherwell anche, c'è caso e caso. Però sono ottimista, si poteva ottenere qualcosa in più nel finale forse e mi dispiace, ma sono contento della squadra".



Gli infortunati? A che punto è Chakvetadze?

"Piotrowski non stava riuscendo a respirare, non sappiamo in realtà bene la causa. Solet in un dribbling ha subito un infortunio. Dimostra anche quanto siamo stati attivi in campo. Ha sentito questo problema e non ho ancora dettagli da dare. Chakvetadze non ha avuto minuti nelle amichevoli, è stato bello coinvolgerlo oggi. Ci sono ancora delle partite poi la pausa, penso che dopo questa si sentirà molto meglio. Anche Unai Gomez deve adattarsi nel tempo".