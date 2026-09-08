Lazio, Tavares 'senza parole': il post dopo la vittoria a Udine

08.09.2026 00:37 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Tavares 'senza parole': il post dopo la vittoria a Udine

Nuno Tavares non scrive nulla nella caption, lascia parlare le immagini. Il terzino portoghese, al termine della partita vinta dalla Lazio in casa dell'Udinese, ha pubblicato un carrellata di foto del match per celebrare la vittoria della squadra. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.