Lazio, Tavares 'senza parole': il post dopo la vittoria a Udine
08.09.2026 00:37 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Nuno Tavares non scrive nulla nella caption, lascia parlare le immagini. Il terzino portoghese, al termine della partita vinta dalla Lazio in casa dell'Udinese, ha pubblicato un carrellata di foto del match per celebrare la vittoria della squadra.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.