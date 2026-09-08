FORMELLO - Lazio, Pinamonti non al meglio. Gattuso punta il Milan

Fonte: Andrea Castellano- Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Lazio a punteggio pieno. Battuto anche l'Udinese dopo Bologna e Genoa: la squadra di Gattuso sale a nove punti in classifica, a pari merito con Inter e Roma. Dopo un giorno di riposo (martedì), e quindi a partire da mercoledì, la testa sarà di nuovo sul campo: sabato prossimo all'Olimpico arriverà il Milan di Amorim.

Bisognerà chiarire le condizioni di Pinamonti, uscito dolorante dal Bluenergy Stadium. Ha accusato un problema alla caviglia destra, andrà valutato. Al suo posto è entrato Noslin, adattato nella posizione di centravanti. Sicuramente però non ci saranno Marusic, Rovella (tornerà dopo la sosta) e Cataldi. Da capire se Dele-Bashiru rientrerà ad allenarsi in gruppo e se ce la farà a rientrare almeno tra i convocati. Le prove tattiche scatteranno immediatamente: venerdì pomeriggio sarà già tempo di rifinitura.