Lazio, Frattesi inarrestabile e GR Sports lo esalta: “Back to back to back” - FOTO

Non si ferma più Davide Frattesi. Terza presenza in campionato con la Lazio e terzo gol realizzato dal centrocampista biancoceleste, decisivo con un devastante impatto su Formello in questo avvio di stagione. Bologna, Genoa e Udinese sono cadute sotto i suoi colpi e anche la sua agenzia, la GR Sports, lo esalta sui social. Non basta il back to back per raccontare le gesta di Frattesi: “Back-to-back-to-back” è la didascalia che accompagna le foto della gara contro i friulani. Vietato porsi limiti.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele