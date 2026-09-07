Lazio, Gudmundsson ha un messaggio per i tifosi: “Ciao ragazzi…”
07.09.2026 23:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Ci ha messo circa nove minuti per lasciare il segno sulla sua avventura alla Lazio. Ingresso in corsa e subito gol per Albert Gudmundsson, che insieme a Frattesi confeziona la vittoria sull’Udinese. Al termine del match sul canale WhatsApp della società è arrivato il messaggio dell’islandese rivolto ai tifosi: “Ciao ragazzi, sono Albert. Sono davvero per la vittoria, per il mio gol e per il vostro supporto. Ci vediamo presto!”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.