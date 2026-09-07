Lazio, Gudmundsson ha un messaggio per i tifosi: “Ciao ragazzi…”

Ci ha messo circa nove minuti per lasciare il segno sulla sua avventura alla Lazio. Ingresso in corsa e subito gol per Albert Gudmundsson, che insieme a Frattesi confeziona la vittoria sull’Udinese. Al termine del match sul canale WhatsApp della società è arrivato il messaggio dell’islandese rivolto ai tifosi: “Ciao ragazzi, sono Albert. Sono davvero per la vittoria, per il mio gol e per il vostro supporto. Ci vediamo presto!”.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele