Lazio, Buscaglia (DAZN): "Troppo sottovalutato. Sono sicuro che arriverà..."

07.09.2026 23:50 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Buscaglia (DAZN): "Troppo sottovalutato. Sono sicuro che arriverà..."

Al termine della partita vinta dalla Lazio a Udine è intervenuto dallo studio di DAZN Ricky Buscaglia che ha detto la sua sulla partenza della squadra di Gattuso.

"Non si parla quasi mai della Lazio e quando lo si fa viene fatto in modo scettico. Gattuso è reduce da un'esperienza negativa, da una botta che può farti perdere certezze. Il feeling che ha costruito è una base. Questo è un inizio di qualcosa, non scontato. Vediamo quando arriverà la burrasca. Se la Lazio è da prime dieci? Mi sbilancio, dico di sì". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.