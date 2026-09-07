Lazio, Buscaglia (DAZN): "Troppo sottovalutato. Sono sicuro che arriverà..."
07.09.2026 23:50 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Al termine della partita vinta dalla Lazio a Udine è intervenuto dallo studio di DAZN Ricky Buscaglia che ha detto la sua sulla partenza della squadra di Gattuso.
"Non si parla quasi mai della Lazio e quando lo si fa viene fatto in modo scettico. Gattuso è reduce da un'esperienza negativa, da una botta che può farti perdere certezze. Il feeling che ha costruito è una base. Questo è un inizio di qualcosa, non scontato. Vediamo quando arriverà la burrasca. Se la Lazio è da prime dieci? Mi sbilancio, dico di sì".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.