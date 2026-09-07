Lazio, Buscaglia (DAZN): "Troppo sottovalutato. Sono sicuro che arriverà..."

Al termine della partita vinta dalla Lazio a Udine è intervenuto dallo studio di DAZN Ricky Buscaglia che ha detto la sua sulla partenza della squadra di Gattuso.

"Non si parla quasi mai della Lazio e quando lo si fa viene fatto in modo scettico. Gattuso è reduce da un'esperienza negativa, da una botta che può farti perdere certezze. Il feeling che ha costruito è una base. Questo è un inizio di qualcosa, non scontato. Vediamo quando arriverà la burrasca. Se la Lazio è da prime dieci? Mi sbilancio, dico di sì".