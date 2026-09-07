Lazio, Cucchi esulta: "Personalità e carattere, da stropicciarsi gli occhi"

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© foto di Federico De Luca

Una Lazio che non molla mai. La squadra di Gattuso conquista la terza vittoria consecutiva in tre partite e batte anche l'Udinese in rimonta grazie ai gol di Frattesi e Guðmundsson.

Al termine della sfida questo il pensiero di Riccardo Cucchi: "Splendida Lazio. In rimonta, con le reti di Frattesi e Gudmundsson, la squadra di Gattuso ottiene la terza vittoria consecutiva giocando con personalità e carattere. Biancocelesti primi a punteggio pieno con Inter e Roma. E io mi stropiccio gli occhi."

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