Udinese - Lazio, Frattesi fa di nuovo "Marameo": l'esultanza social - FOTO

Davide Frattesi è l'uomo del momento in casa Lazio, decisivo sin da subito e si è confermato anche sul campo dell'Udinese. I primi nove punti della stagione portano la sua firma. Via social, il centrocampista, ha esultato per il terzo successo di fila.

Un carosello di scatti che riguardano l'azione del gol, l'esultanza con i compagni e qualche messaggio ricevuto. Il messaggio che si legge sotto il post: "Che Lazioooooo Marameo🩵".

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