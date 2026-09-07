Udinese - Lazio, è festa biancoceleste: il messaggio di Briga
07.09.2026 22:51 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
La Lazio ha vinto in rimonta contro l'Udinese, Frattesi e Gudmundsson hanno ribaltato l'iniziale svantaggio arrivato con la rete di Karlstrom. È il terzo successo consecutivo in questa stagione che consente ai biancocelesti di raggiungere Roma e Inter in vetta alla classifica a punteggio pieno. Esulta via social Mattia Briga che, su X, ha scritto: "AVANTI LAZIALI. LIBERA LA LAZIO". Un messaggio rivolto anche a chi gestisce la società.
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