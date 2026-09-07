Tris Lazio, anche l’Udinese ko: Frattesi e Gudmundsson firmano la rimonta

La Lazio vince anche a Udine, stavolta in rimonta: bianconeri avanti con Karlstrom, Frattesi e Gudmundsson la ribaltano nel finale

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Tre su tre, la Lazio non si ferma più in campionato. Anche contro l’Udinese la squadra di Gattuso porta a casa i tre punti, stavolta di rimonta. L’Udinese va in vantaggio con Karlstrom a inizio ripresa, ma la reazione dei biancocelesti è veemente: la squadra di Runjaic viene chiusa nella propria area e prima un inserimento del solito Frattesi, poi un colpo di testa di Gudmundsson completano il sorpasso. La Lazio affianca così Inter e Roma in testa alla classifica a punteggio pieno e arriva nel migliore dei modi al big match contro il Milan di sabato.

LE SCELTE DI GATTUSO - Sono tre i cambi rispetto alla formazione iniziale di Lazio - Genoa. Belahyane sostituisce l’infortunato Rovella, come avvenuto in corsa otto giorni fa, Isaksen e Pinamonti formano il tridente insieme a Zaccagni. Per il resto, davanti a Mandas la difesa è composta da Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard e Nuno Tavares, Frattesi e Taylor completano il centrocampo in cui le scelte sono obbligate per Gattuso: in panchina soltanto il giovane Farcomeni e Przyborek.

EQUILIBRIO ALL’INTERVALLO - La Lazio parte subito forte, Tavares sfonda a sinistra, arriva davanti a Okoye da posizione laterale, sul cross Solet sfiora l’autorete e si salva in angolo. Sull’esecuzione Zaccagni pesca ancora Nuno tutto solo, blocca Okoye. Unai Gomez imbuca per Ekkelenkamp, Mandas in tuffo anticipa il centrocampista olandese. Ripartenza dell’Udinese, che libera Davis a destra, conclusione respinta da Mandas, che si ripete poi su Kamara. Ammonito Piotrowski per un fallo al limite dell’area su Frattesi. Zaccagni calcia la punizione, troppo centrale, para Okoye. Al quarto d’ora cambio obbligato per Runjaic, fuori Piotrowski e dentro Miller. Taylor salta Solet e mette al centro, colpo di testa di Isaksen che finisce sopra la traversa. Vojvoda sbaglia il retropassaggio, Zaccagni evita Okoye, ma il suo tocco non è né un passaggio per Pinamonti, né un tocco per sé stesso. Ammonito Miller per una trattenuta alle spalle ai danni di Frattesi. Giallo anche per Isaksen per proteste. Davies soffia la palla a Frattesi quando il centrocampista biancoceleste si era costruito i presupposti per una conclusione pericolosa dal limite. Accelerazione di Floriani Mussolini, imbeccato da Isaksen, sul suo cross Tavares non arriva per un soffio. Al 38’ seconda sostituzione obbligata per l’Udinese, Kabasele rileva Solet. Kamara calcia da posizione impossibile, Mandas respinge con qualche difficoltà. In pieno recupero giallo per Karlstrom, che stende Tavares lanciato a sinistra per la seconda volta in pochi minuti.

RIMONTA LAZIO - Prima dell’inizio della ripresa Runjaic inserisce Bayo per Unai Gomez. Al 49’ l’Udinese passa in vantaggio: sponda di Davis per l’inserimento di Karlstrom, che batte Mandas facendo passare la palla tra le gambe del portiere. Doppia sostituzione per Gattuso, Cancellieri e Noslin rilevano Isaksen e Pinamonti, infortunatosi in seguito a uno scontro con Kabasele nell’azione che ha portato al gol di Karlstrom. Contropiede dell’Udinese, Davis punta Provstgaard, che tiene il duello e limita l’avversario. Sul capovolgimento di fronte ci prova Taylor, palla a lato. Grandi occasioni per l Lazio: prima Doekhi toglie la palla dal piede di Cancellieri, pronto a calciare a botta sicura, poi Provstgaard non riesce a dare forza al suo destro, infine Zaccagni non riesce a spingere in porta un ottimo cross di Cancellieri, respinge Okoye. Ammonito Bayo per aver steso Tavares, lanciato a sinistra. Sul traversone seguente, la palla rimane contesa in area, sinistro di Zaccagni poco preciso. Cancellieri perde palla in uscita, Davis da sponda serve Ekkelenkamp, para Mandas. Sul capovolgimento di fronte Kabasele respinge il tiro di Frattesi e Kamara quello a botta sicura di Cancellieri. Al 75’ Taylor allarga per Zaccagni, che salta Vojvoda e pesca l’inserimento di Frattesi. Terzo gol per il numero 16 e pareggio della Lazio. Nell’Udinese Bertola e Zarraga rilevano Abankwah e Davies. Gattuso inserisce Gudmundsson per Frattesi. Tavares salta a più riprese Bertola, palla morbida in mezzo, Ebosse salva su Noslin. Ammonito Bertola per aver interrotto con la mano un passaggio in profondità di Zaccagni per Belahyane. Conclusione stupenda da fuori area di Zaccagni, palo clamoroso. All’88’ Taylor riconquista palla sulla ripartenza dell’Udinese, palla larga per Doekhi che serve Gudmundsson, abile a battere di testa Okoye. Lazio in vantaggio. Doppia sostituzione dei biancocelesti, dentro Pedraza per Zaccagni. Cancellieri serve Gudmundsson, che da buona posizione non trova la porta. Cancellieri prova la conclusione diretta, blocca Okoye. Finisce così, la Lazio fa en plein nelle prime tre giornate.