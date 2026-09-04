Lazio, spunta Alaba per la difesa? L’occasione arriva dagli svincolati
04.09.2026 08:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Nessuna fretta di pescare dal mercato degli svincolati in casa Lazio, come dii fatto confermato anche dal ds Fabiani in conferenza stampa.
Una conferma che però non ha escluso a priori la possibilità di intervenire sul mercato nelle prossime settimane e, in tal senso, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero la Lazio starebbe valutando in particolare un profilo per la difesa.
Sotto la lente di ingrandimento ci sarebbe infatti David Alaba, svincolato a 34 anni dopo l’ultima esperienza al Real Madrid segnata nelle ultime tre stagioni da seri problemi fisici. Un'idea - complessa - e poco altro per il momento, da tenere d'occhio però nei prossimi giorni.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.