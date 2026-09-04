L’addio a Gigot e Romagnoli fa felice il bilancio: quanto risparmia la Lazio
04.09.2026 08:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Tre soli difensori centrali di ruolo per Gattuso dopo la rescissione di Gigot, la cessione di Romagnoli e il mancato inserimento in lista di Patric: un problema per Gattuso, un sorriso per le casse della Lazio.
Come riportato dall’edizione odierna del Messaggero, infatti, la separazione del rapporto con i due difensori centrali aiuta e non poco le finanze della Lazio, che mette a segno un netto risparmio in vista della stagione appena iniziata.
Nello specifico, il risparmio della Lazio tra rescissione di Gigot e addio di Romagnoli si aggira intorno agli 8 milioni lordi.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.