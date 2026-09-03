Zazzaroni: "La Lazio mi ha sorpreso, ma resta da nono-decimo posto"

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato del mercato delle squadre di Serie A. In particolare si è soffermato anche sulle mosse effettuate dalla Lazio, sia in entrata che in uscita. Di seguito le sue parole: "La Lazio mi ha sorpreso, sono arrivati tre giocatori meglio di quelli che c'erano. Pinamonti è un centravanti buono, Gudmundsson ha qualità, Frattesi è uno dei centrocampisti che fa più gol con i suoi inserimenti. Dietro ho qualche perplessità, è una squadra da nono-decimo posto".