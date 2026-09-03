Ex Lazio | Procedimento UEFA contro Guendouzi e Greenwood: out con la Roma?

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Come prevedibile lascia strascichi quanto accaduto intorno alla gara tra Lione e Fenerbahce valida per le qualificazioni in Champions League. Dopo il triplice fischio era nata una maxi rissa nella quale erano stati protagonisti Matteo Guendouzi e Mason Greenwood. L’ex centrocampista della Lazio in particolare aveva provato la reazione degli avversari, esultando sotto ai tifosi avversari visto il suo trascorso a Marsiglia.

Da lì la miccia che ha scatenato la rissa e che, come preventivato, porterà la UEFA a prendere provvedimenti. Il massimo organo calcistico continentale ha infatti aperto un procedimento disciplinare contro i due giocatori del Fenerbahce, avversaria della Roma in Champions League il 10 settembre. Nn è stato ancora emesso il verdetto e con esso l’eventuale sanzione, ma è probabile che i due calciatori possano saltare proprio la sfida con i giallorossi.

Anche il club turco ha preso posizione annunciando una pronta difesa: “A seguito della partita di ritorno dei playoff di UEFA Champions League, la UEFA ha avviato un procedimento disciplinare contro i nostri giocatori Mattéo Guendouzi e Mason Greenwood, nonché contro il nostro club. Il nostro club presenterà le necessarie difese agli organi UEFA competenti per tutelare i diritti e gli interessi dei nostri giocatori e del Fenerbahçe. Tutte le informazioni, i documenti e le difese necessarie saranno presentati alla UEFA e il nostro club sta seguendo da vicino gli sviluppi. Ne informiamo il pubblico".