Sergi Dominguez resta in Croazia? L’ex obiettivo della Lazio rifiuta l’Arabia Saudita
Dopo essere a lungo stato nel mirino della Lazio e di altri club, il futuro di Sergi Dominguez potrebbe essere ancora in Croazia con la maglia della Dinamo Zagabria. Il mercato si è concluso in diversi paesi, ma ci sono ancora campionati che possono operare liberamente.
Tra questo quello dell'Arabia Saudita, dove un club avrebbe messo nel mirino proprio Sergi Dominguez. La Dinamo Zagabria si aspettava offerte da uno dei cinque campionati top nel finale di questa sessione di mercato e, probabilmente, se le aspettava anche il calciatore che ora sembra pronto a rimanere nella sua attuale squadra.
Secondo quanto riportato dalla Croazia, infatti, Sergi Dominguez sembrerebbero aver deciso di rimanere alla Dinamo Zagabria e rifiutare ogni proposta di trasferimento in Arabia Saudita. Ad appena 21 anni il difensore centrale non sembra interessato infatti alla possibilità di un passaggio nel campionato saudita.