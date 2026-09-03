Lazio, le prove verso Udine: scelte obbligate a centrocampo

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RASSEGNA STAMPA - È ripreso ieri mattina il lavoro a Formello dopo i due giorni di riposo concessi da Gattuso. Diversi Primavera sono stati aggregati al gruppo, mentre Gudmundsson ha svolto la sua prima seduta dopo l’arrivo di martedì.

In vista della trasferta di Udine, in programma lunedì sera, il tecnico ha fissato sedute mattutine alle 9.30 fino alla rifinitura di domenica. Non ci sarà Rovella, fermato da una lesione al polpaccio: come scrive il Corriere dello Sport, il centrocampista è probabile che tornerà il 10 ottobre contro il Monza, saltando così Udinese, Milan e Venezia.

Ancora ai box Cataldi, che al rientro dovrà affrontare un periodo di riatletizzazione dopo l’operazione per pubalgia. A centrocampo toccherà nuovamente a Belahyane affiancare Frattesi e Taylor. Assenti anche Dele-Bashiru e Marusic, entrambi alle prese con lesioni muscolari.

Floriani Mussolini e Tavares saranno confermati sulle fasce. In attacco, dopo la cessione di Dia, Pinamonti è pronto all’esordio dal primo minuto. A destra resta aperto il ballottaggio tra Isaksen e Cancellieri.