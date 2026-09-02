Lazio | Gudmundsson, scelto il numero di maglia: ecco l'annuncio - VIDEO

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Albert Gudmundsson è un nuovo giocatore della Lazio. L'ex attaccante della Fiorentina è pronto a iniziare la sua nuova avventura nella Capitale e, come annunciato dalla società sui suoi profili ufficiali, indosserà la maglia numero 80: "Our NEW n.80 is here " si legge sul reel pubblicato dall'account Instagram della Lazio.

Il classe 1997 aveva trovato occupato il 10 (indossato da Zaccagni) che aveva a Firenze e l'11 (indossato da Isaksen) che utilizzava al Genoa, e adesso vivrà la sua esperienza in biancoceleste con un numero inedito che non aveva mai scelto in carriera.