Lazio, riecco Diogo Leite: il difensore nel mirino di un club di Serie A
02.09.2026 14:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Il suo nome è stato a lungo accostato alla Lazio, prima della scelta dei biancocelesti di virare su Danilho Doekhi, compagno di reparto all’Union Berlin. Eppure per Diogo Leite potrebbero comunque aprirsi le porte della Serie A.
Il difensore è infatti rimasto svincolato durante questa sessione estiva di mercato e ora potrebbe trovare squadra nel campionato italiano. Su Diogo Leite si registra infatti l’interesse del Torino.
I granata sono alla ricerca di un difensore di piede mancino e Diogo Leite rimane una delle principali candidature sul tavolo di Petrachi. Dopo averla sfiorata, il portoghese potrebbe quindi trovare la Lazio da avversaria nel corso della stagione.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.